Bariri contabiliza 77 mortes por Covid-19

Mulheres com 59 anos e 73 anos são os óbitos mais recentes – Divulgação

O município de Bariri registrou 77 mortes relacionadas à Covid-19 desde o início da pandemia.

Conforme o boletim epidemiológico desta quarta-feira (7), duas mulheres vieram a óbito.

Uma delas, de 59 anos, faleceu no dia 1º de abril e residia no Bairro do Livramento. A outra, de 73 anos, morreu um dia depois. Ela morava na Vila São José.

Há também um óbito suspeito: um homem que morreu na terça-feira (6). A Diretoria Municipal de Saúde aguarda o resultado do exame.

No momento no município, foram confirmados 2.686 casos de Covid-19. Desse montante, 2.555 pessoas foram curadas.

Há 26 pessoas aguardando o resultado do exame. Do total de exames realizados, 7.182 tiveram resultado negativo.