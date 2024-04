Bariri: Comitê de Combate à Dengue decreta fim de estado de emergência

Sexta-feira (12), o Comitê de Combate à Dengue de Bariri realizou reunião para discutir a diminuição de casos de dengue e deliberar sobre próximos passos.

Uma das decisões é a de que a partir desta segunda-feira (15), está decretado o fim do estado de emergência no município.

Perante esse fato, o Ambulatório de Combate à Dengue segue atendendo de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, e não mais aos finais de semana.

A Santa Casa de Misericórdia de Bariri receberá aos sábados e domingos o fluxo de atendimentos relativos à dengue.

Segundo o comitê, caso seja necessário, essas decisões podem ser revistas futuramente.

A Diretoria de Saúde, prossegue com as ações para o combate à dengue, como a nebulização costal, a busca ativa e a eliminação de criadouros em residências seguem normalmente.

A Nebulização Acoplada a Veículo (NAV) completou dois ciclos, sendo necessário realizar mais dois. Os próximos passos do cronograma seguem sendo divulgados pela Prefeitura.

No mês de maio, será publicado o índice larvário, cujos números serão utilizados para determinar as próximas ações necessárias.

Em julho, ocorre o projeto Bairro Limpo. Agentes epidemiológicos e comunitários vão realizar mutirão nos bairros de Bariri, recolhendo pequenos objetos e eliminando possíveis focos. Em seguida, caminhões recolherão descartes maiores.

Outra ação a ser realizada, futuramente, é a limpeza de córregos e a poda das árvores ao redor. Isso deve ocorrer assim que a nova empresa responsável pela limpeza pública iniciar os serviços. O anúncio da empresa será realizado em breve pela Prefeitura de Bariri.

Fonte: Assessoria de Comunicação