Bariri começa a vacinar idosos acima de 74 anos

Para 73 anos é a partir de sexta-feira (19) e para 72 anos a partir de segunda-feira (22) – Arquivo/Candeia

O município de Bariri iniciará às 12h desta quarta-feira (17) a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 74 anos ou mais.

Na segunda-feira (15) começou a imunização para pessoas com 75 e 76 anos de idade.

A vacinação em Bariri é realizada das 7h às 17h no Clube da Melhor Idade, de segunda à sexta-feira. É importante levar o cartão do SUS.

Segundo a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, na sexta-feira (19) a imunização será disponibilizada para idosos com 73 anos ou mais. Na segunda-feira (22) é a vez de pessoas com 72 anos ou mais.

O setor permanece vacinando normalmente a segunda dose, de acordo com a data anotada na carteira de vacinação.