Bariri começa a vacinar idosos acima de 72 anos

Vacinação nessa semana no Clube da Melhor Idade: imunização em Bariri representa 8,6% da população – Divulgação

A partir de segunda-feira (22) o município de Bariri iniciará a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 72 anos de idade.

A imunização é realizada das 7h às 17h no Clube da Melhor Idade, de segunda à sexta-feira. É importante levar o cartão do SUS.

Na segunda-feira (15) teve início a imunização para pessoas com 75 e 76 anos de idade. Dois dias depois as doses foram disponibilizadas para idosos a partir de 74 anos. Ontem (19) a vacinação foi direcionada a pessoas com 73 anos ou mais.

A Diretoria Municipal de Saúde permanece vacinando normalmente a segunda dose, de acordo com a data anotada na carteira de vacinação.

Vacinas do Butantan

Na quarta-feira (17), o Instituto Butantan liberou mais 2 milhões de doses de vacina, totalizando, só nessa semana, a liberação de 5,3 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.

Somente em março, o Butantan já disponibilizou 9,1 milhões de vacinas em cinco remessas para a imunização contra o coronavírus em todo o país. O quantitativo é superior a todo o mês de fevereiro, quando foram entregues 4,85 milhões de doses.

Até o final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao país somará 46 milhões. O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades.

Fiocruz

A Fiocruz promoveu na manhã de quarta-feira (17) cerimônia para marcar a entrega ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS) do primeiro lote de vacinas Covid-19 produzidas na instituição.

O diretor de Bio-Manguinhos, Maurício Zuma, disse no evento que até o fim do mês a Fiocruz deverá entregar cerca de 6 milhões de doses por semana, até atingir o total de 100,4 milhões previstas no contrato com a Astra/Zeneca, cujo cronograma seguirá até julho. “A partir da produção local do (Ingrediente Farmacêutico Ativo) IFA, uma tecnologia altamente complexa, vamos ganhar em celeridade. É um orgulho participar desta história”.

Doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 na região

Município 1ª dose 2ª dose Total % da população vacinada

Bariri 2.925 1.078 4.003 8,6%

Barra Bonita 3.137 1.239 4.376 8,9%

Bauru 37.165 16.623 53.788 10,2%

Bocaina 782 330 1.112 6,4%

Boraceia 390 107 497 8,1%

Dois Córregos 1.902 770 2.672 7,0%

Itaju 277 94 371 7,5%

Itapuí 814 319 1.133 5,9%

Jaú 12.182 5.062 17.244 8,2%

Pederneiras 2.806 1.038 3.844 6,1%

Fonte: Governo de São Paulo