Bariri chega a 90 mortes em decorrência da Covid-19

Mulher de 67 anos residia no Jardim Santa Helena – Divulgação

Bariri registrou mais um óbito por Covid-19, chegando a um total de 90 mortes desde o início da pandemia.

De acordo com informe epidemiológico da Diretoria Municipal de Saúde desta quinta-feira (13), mulher de 67 que residia no Jardim Santa Helena morreu no dia 7 de maio em decorrência de complicações do novo coronavírus.

Até o momento, Bariri registrou 2.878 casos positivos de Covid-19, com 2.741 pessoas que se recuperaram da doença.

Trinta e seis pessoas aguardam o resultado de exames. Além disso, 7.441 exames foram negativos.