Bariri chega a 85 mortes por Covid-19

Dois óbitos mais recentes foram de pessoas com 60 e 65 anos de idade – Divulgação

Bariri chegou a 85 mortes em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (28) confirmou os óbitos de homem de 65 anos no dia 15 de abril (morador do centro da cidade) e de mulher de 60 anos, ocorrido na terça-feira (27). Ela morava no Jardim Santa Rosa.

A morte de uma mulher na segunda-feira (26), de 50 anos de idade, não foi em decorrência da Covid-19. Ela residia no Jardim Santa Helena.

Desde o início da pandemia, Bariri registrou 2.809 casos positivos de Covid-19, com 2.691 pessoas que se recuperaram da doença.

Treze pessoas aguardam o resultado de exames. Além disso, 7.334 exames foram negativos.