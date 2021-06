Bariri chega a 103 mortes por Covid-19

Boletim confirmou mais dois óbitos nesta segunda-feira, dia 21 – Divulgação

Bariri registrou mais duas mortes relacionadas ao novo coronavírus (Covid-19), conforme o boletim epidemiológico desta segunda-feira (21), emitido pela Diretoria Municipal de Saúde.

Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia chegou a 103 no município.

No dia 18 de junho ocorreu a morte de homem de 73 anos, residente no Jardim Santo André. No dia seguinte uma mulher de 43 anos, moradora do Jardim Primavera, morreu em decorrência da doença.

Até o momento, Bariri registrou 3.424 casos positivos de Covid-19, com 3.248 pessoas que se recuperaram da doença.

Quarenta e uma pessoas aguardam o resultado de exames. Além disso, 7.911 exames foram negativos.