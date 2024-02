BARIRI: Centro de Diagnose continua como ambulatório da dengue

O Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges continuará a funcionar como ambulatório de combate à dengue nos próximos dias, inclusive no próximo fim de semana (carnaval).

Segundo a diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, o local conta com boa estrutura de atendimento. O início do trabalho na unidade teve início no sábado (3).

Nesse dia, foram atendidas 135 pessoas. No domingo (4) passaram pelo local 120 pacientes. Na segunda-feira (5) foram 130 pessoas atendidas.

O horário é das 7h às 19h. A unidade localiza-se na Rua Campos Sales, 602, ao lado da Escola Municipal Prefeito Modesto Masson.

A diretora comenta que na segunda-feira chegaram mais testes, medicação, suporte para soro e macas.

Ela reforça que as unidades básicas de saúde e as Estratégia Saúde da Família (ESF) atendem normalmente de segunda à sexta-feira.

Por causa do funcionamento do Centro de Diagnose como ambulatório, algumas especialidades dessa unidade serão remanejadas para o Centro de Saúde Dr. Constantino Galízia.