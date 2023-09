BARIRI: Campanha alerta para cuidados e prevenção à febre maculosa

Desde o início do mês de setembro, a Diretoria de Saúde está promovendo campanha que alerta para cuidados e prevenção à febre maculosa.

É uma doença infecciosa causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, presente, em especial, no carrapato-estrela, também conhecido como micuim. Ele pode transmitir a doença a seres humanos em caso de picada.

Os sintomas são febre alta, dores de cabeça e dores musculares, podendo surgir manchas róseas nas extremidades, em torno dos punhos e tornozelos, tronco, face, pescoço, palmas das mãos e solas dos pés. Caso identifique sintomas dessas doenças, procure as unidades de Saúde do município.

O tratamento da febre maculosa é feito com antibiótico, introduzido logo após os três primeiros dias.

Ocorrências

O Brasil registrou até junho 53 casos de febre maculosa. Todos os oito que levaram a óbito foram na região Sudeste, que contabilizou 30 ocorrências.

A maior concentração dos casos é verificada em áreas rurais e silvestres, onde há exposição a carrapatos através de animais que frequentam ambientes de mata, margens de rio ou cachoeira.

Por isso, entre as recomendações estão usar roupas que cubram a pele, preferencialmente em cores claras para facilitar a visualização do carrapato. E, depois, examinar o corpo todo.

E atenção: animais domésticos como cães ao andarem por áreas com infestação também podem carregar carrapatos. (Fonte: Assessoria de Comunicação)