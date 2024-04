Bariri, Boraceia e Itaju receberão vacina contra a dengue

O Ministério da Saúde (MS) anunciou na quinta-feira (25) a expansão da vacinação contra a dengue para mais 625 municípios brasileiros.

Na região, Bariri irá receber 1.865 doses, Boraceia, 340 e Itaju, 218. A responsável pelo Setor de Vacinação em Bariri, Angélica Fanti Moço, diz que aguarda orientações do Departamento Regional de Saúde (DRS) para o envio dos imunizantes.

Segundo o Ministério, as doses destinadas à segunda aplicação do imunizante para completar o esquema vacinal serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses entre as duas etapas. A vacina contra dengue é voltada a pessoas de 10 a 14 anos, público que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença.

A distribuição da quarta remessa foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.