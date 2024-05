Cidade: Projeto de cachaça artesanal de Bariri é escolhido para festival

A Cachaçaria Artesanal Caires, de Bariri, foi escolhida para participar do evento de economia criativa Revelando SP, organizado pelo programa de difusão cultural Amigos da Arte, do Governo do Estado de São Paulo.

O projeto escolhido, liderado por Simone Spanholo Caires, valoriza a prática da produção de cachaça artesanal, tradição na região de Bariri. A cachaça, além de ser um ícone da cultura brasileira, representa uma parte significativa da identidade local, com técnicas de produção transmitidas por gerações.

A cachaçaria baririense estará presente na edição do Revelando SP em Barretos, que será realizada dos dias 17 a 19 de maio e reunirá culinaristas, artesãos e representantes de diversas manifestações culturais do estado de São Paulo. O evento acontece no Recinto Paulo de Lima Corrêa e tem entrada gratuita.

A proprietária da cachaçaria, Simone Spanholo Caires, expressou a importância da oportunidade de participar do programa “Amigos da Arte” e agradeceu o Setor de Cultura de Bariri.

“É uma honra poder representar Bariri e revelar ao estado de São Paulo um pouco da nossa cultura através da culinária”, destacou.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)