Cidade: Prefeitura vai contratar serviços para show de Pedro Paulo & Alex

A Prefeitura de Bariri abriu licitação (pregão eletrônico) com o intuito de contratar empresa para execução de serviços de som, iluminação, banheiros químicos, logística (transporte), hospedagem, alimentação (camarim) e segurança para a realização do show da dupla Pedro Paulo & Alex (PPA) no Rodeio Bariri 2024.

O valor estimado pelo poder público é de R$ 133,3 mil. A sessão para abertura das propostas está marcada para o dia 28 de maio.

Os artistas foram contratados pelo Executivo por R$ 180 mil. A dupla Pedro Paulo & Alex irá se apresentar no dia 16 de junho (domingo), aniversário de Bariri, em show com duração de 1h30.

No dia 14 de junho, sexta-feira, haverá apresentação das duplas Bruno & Barreto e US Agroboy. No dia 15 de junho, sábado, o show fica por conta de Clayton & Romário.

O Rodeio de Bariri será realizado no Estádio Farid Jorge Resegue, assim como nos anos anteriores.