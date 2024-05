Cidade: Distribuição de peças da campanha do agasalho acontece neste sábado

A doação das peças arrecadadas na Campanha do Agasalho de Bariri acontece neste sábado (18).

Os munícipes que quiserem receber as doações podem retirar as peças das 8h às 12h, em dois pontos da cidade: na Escola Professora Joseane Bianco; e no Centro Esportivo João Hermenegildo de Castro (Filengão).

A Campanha do Agasalho foi realizada em Bariri durante o mês de abril e a primeira semana de maio.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Bariri, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade, voluntários e organizações da sociedade civil.