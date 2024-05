Região: Bispo celebra dedicação de altar de capela de Itaju

Na noite de segunda-feira (13), o bispo diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, celebrou a dedicação do novo altar da Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Ruibarbo em Itaju

A oração da dedicação é a declaração solene, feita pelo Bispo, da vontade comunitária de dedicar o novo altar a Deus. “É um pedido para que Ele esteja presente com a sua graça e torne eficaz com o seu Espírito as ações cultuais que a comunidade cristã realizará”, prevê a Igreja Católica.

A comunidade esteve presente na celebração eucarística, que foi concelebrada pelo Padre Marceluz Gutierrez, pároco da Igreja Matriz de São Sebastião de Itaju.

Ao final da missa, o padre agradeceu a todos que contribuíram com as obras da paróquia. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Diocese)