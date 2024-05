Região: Itaju tem noite da fogazza e do artesanato

Dia 25 de maio, sábado, no salão paroquial, a Paróquia São Sebastião de Itaju realiza noite da fogazza e do artesanato.

A porção está sendo vendida a R$ 12, que pode ser retirada a partir das 18h. Na ocasião, haverá exposição e venda de trabalhos artesanais e gastronômicos realizados pelas mulheres empreendedoras de itaju!!

Mais informações na secretaria paroquial ou através do contato (14) 99667-1542.