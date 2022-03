Bariri: Atendimento de síndrome gripal muda de local

A partir desta segunda-feira, dia 7, pessoas devem procurar o Centro de Saúde – Foto Google

A Diretoria Municipal de Saúde informa que a partir desta segunda-feira (7) os atendimentos médicos de síndrome gripal e os exames de Covid-19 serão realizados entre 7h e 18h no Centro de Saúde Dr. Constantino Galízia, atual Ambulatório da Covid-19, localizado na Rua Dr. Antonio Galizia, 107, no centro da cidade.

No início do ano, por causa do aumento dos casos de síndrome gripal e também de Covid-19, a pasta resolveu transferir todos os atendimentos para o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. Em algumas ocasiões foram realizados até 250 exames por dia.

Segundo a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, a mudança de local agora ocorre por causa do chamamento de profissionais aprovados em concurso público e porque houve redução de 70% dos casos de síndrome gripal.

Em relação à Covid-19, Marina diz que a mudança para o ambulatório permite o atendimento de pacientes e a solicitação de exame no mesmo local, caso haja necessidade.