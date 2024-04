Bariri aplica 953 doses de vacina contra a gripe no Dia D

No sábado (13), Dia D de vacinação contra a gripe, foram aplicadas 953 doses do imunizante em sete unidades de saúde de Bariri.

Foram 310 doses no Centro de Diagnose, 233 no Soma 2, 138 na UBS do Jardim Nova Bariri, 95 no PSF 2,60 no PSF 3, 60 no PSF 1 e 57 no PSF 4. No sábado a imunização ocorreu das 7h às 13h.

A vacinação continua no município. Adultos podem procurar qualquer unidade de saúde de Bariri.

Já para as crianças, a vacinação ocorre no Centro de Saúde Constantino Galízia (em frente à Coeba) e na Unidade Básica de Saúde 2 Aristides A. Pereira – Soma 2 (altos da cidade).