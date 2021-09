Bariri antecipa de 12 para 8 semanas aplicação da 2ª dose da Pfizer

Mudança começa nesta sexta-feira (24)

A Diretoria Municipal de Saúde está antecipando de 12 para 8 semanas o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 da Pfizer, conforme determinação do governo estadual.

A alteração terá início nesta sexta-feira (24). A imunização ocorre no Clube da Melhor Idade, das 7h às 12h.

Quem já recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer poderá concluir seu esquema vacinal quatro semanas antes do prazo inicialmente indicado na carteira de vacinação.

Conforme balanço da campanha feito pelo governo estadual, 6,9 milhões de pessoas já imunizadas com a primeira dose serão beneficiadas com esta redução de tempo de espera.

Para reforçar as orientações à população, a Secretaria de Estado da Saúde e a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) estão reprogramando o disparo de mensagens de texto pelo celular (SMS) e e-mail com informações sobre esta medida, reforçando a recomendação para consulta aos cronogramas das cidades de residência e conferir a sua carteira de vacinação.

Cada cidadão que já recebeu a primeira dose da Pfizer poderá conferir sua carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando em seu calendário 28 dias antes da data até então sinalizada para receber a segunda dose.