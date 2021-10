Bariri antecipa 2ª dose da AstraZeneca para 8 semanas

Determinação é do governo estadual

Seguindo determinação do governo estadual, Bariri vai antecipar a partir desta quinta-feira (28) o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca de 12 para 8 semanas.

A Secretaria de Estado da Saúde distribuiu nessa semana a última remessa de doses, permitindo a antecipação que já havia sido definida pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Entre os elegíveis para tomar a segunda dose da vacina, estão essencialmente adultos entre 18 e 24 anos de idade. Além deles, cerca de 1 milhão de pessoas não compareceram nos postos para tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca e estão entre os 4 milhões de atrasados que não completaram o ciclo vacinal.

“Esta é mais uma medida para que a população complete o seu ciclo vacinal e esteja completamente imunizada. Distribuímos os imunizantes e é fundamental que todos que estiverem com a segunda dose pendente compareçam aos postos para se vacinar”, destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.