Bariri amplia público para vacinação

Três novas faixas etárias começarão a receber as doses contra a Covid-19 – Arquivo/Candeia

A Diretoria Municipal de Saúde iniciará nesta semana a vacinação contra a Covid-19 para novas faixas etárias.

Na quarta-feira (24) é a vez de idosos com 71 anos ou mais. Na quinta-feira (25) começam a receber as doses pessoas com 70 anos ou mais. Na sexta-feira (26) a imunização será destinada a idosos com 69 anos ou mais.

A imunização é realizada das 7h às 17h no Clube da Melhor Idade, de segunda à sexta-feira.

É importante levar CPF, RG e cartão do SUS. Também é preciso que o cartão do SUS esteja atualizado. Isso pode ser feito nas unidades das Estratégias Saúde da Família (ESFs), Soma 2 e Centro de Diagnose.

A equipe permanece normalmente vacinando segunda dose, de acordo com a data da carteira de vacinação.