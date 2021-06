Bariri: Ambulatório da Covid estará aberto na sexta-feira (4)

A Prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Saúde, informa que na sexta-feira (4) haverá plantão no Ambulatório de Covid, das 7h às 12h, com médico e equipe para atendimento dos pacientes com Covid.

O ambulatório funciona no Centro de Saúde. A farmácia do Centro de Saúde também estará aberta no mesmo horário.