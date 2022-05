Bariri abre vacinação contra a gripe para todas as idades

Imunização acontece no Clube da Melhor Idade – Foto: Arquivo

Teve início nesta segunda-feira (16) a vacinação contra a gripe para todos os públicos e categorias profissionais de Bariri, de acordo com a informação da Diretoria de Saúde.

A imunização contra a gripe é realizada no Clube da Melhor Idade (Rua Tiradentes, 325), das 7h às 16h.

A vacina influenza pode ser administrada ao mesmo tempo com outras vacinas, inclusive com a vacina da Covid-19 na população a partir de 12 anos de idade do calendário nacional de vacinação, e também com outros medicamentos.

Sarampo

Até o dia 3 de junho também segue sendo aplicada a vacina contra o sarampo no município, nas unidades de Saúde de Bariri, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

As crianças precisam receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das doses. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.

Desde a primeira etapa da campanha de imunização realizada em Bariri, os profissionais de saúde também podem atualizar a carteira de vacinação com vacina tríplice viral. A campanha vai até o dia 3 de junho em todo o País.