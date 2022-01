Anvisa libera CoronaVac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos

Esquema vacinal para crianças é o mesmo recomendado para os adultos: duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu nesta quinta-feira (20) autorizar a aplicação da vacina CoronaVac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, incluindo um veto ao uso em pessoas com baixa imunidade.

Confira os seis pontos de destaque da decisão:

– CoronaVac está liberada para público entre 6 e 17 anos

– Não pode ser aplicada em imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade

– Aplicação está liberada para público com comorbidades (doenças ou condições prévias que agravam a Covid-19)

– Imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias

– Vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão pediátrica

– Anvisa não determinou quando começa a vacinação: distribuição de doses, cronograma e alteração de planos dependem dos estados e do Ministério da Saúde

Até pouco antes das 13h, votaram a favor os diretores Meiruze Freitas (relatora), Alex Machado Campos, Romison Rodrigues Mota e Cristiane Jourdan, formando maioria pela aprovação. Ainda votaria na sessão o diretor-presidente Antônio Barra Torres.

A decisão foi tomada na análise do segundo pedido apresentado pelo Instituto Butantan para liberação do imunizante contra a Covid-19 para crianças. O Butantan buscava licença para imunizar a faixa a partir de 3 anos, mas a agência optou por aguardar até que mais estudos sejam apresentados sobre crianças abaixo dos 6.