Ambulatório de Covid-19 é desativado em Bariri

O Ambulatório de Covid-19 e de Síndrome Gripal, que funcionava no Centro de Saúde de Bariri desde março de 2020, foi desativado na terça-feira (6). Na edição passada, o Candeia tratou desse assunto.

A partir de anteontem (8) os atendimentos para teste de Covid-19 e para síndrome gripal passaram a ser feitos em cada unidade de saúde de Bariri.

A mudança será feita porque o prédio do Centro de Saúde passará por reforma nos próximos meses.

Como o Centro de Diagnose irá absorver os serviços do Centro de Saúde, as duas unidades de saúde ficaram fechadas anteontem (8) e ontem (9).

Outra alteração é que, devido à reforma, os atendimentos odontológicos que são realizados no Diagnose passarão a ser feitos no Soma 1, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Obras

A prefeitura de Bariri homologou licitação em favor da empresa Squadro Administração Construção e Serviços Eireli-ME. A firma irá receber R$ 293.944,90 para reforma do Centro de Diagnose, a maior parte de recursos do governo estadual.

O serviço contempla reforma geral, manutenção de trincos e fissuras, rede elétrica, melhoria na recepção e sala de espera.

Nesse setor, haverá retirada da cobertura de policarbonato e colocação de telhas cerâmicas. Em períodos de calor, o local fica muito abafado.

Outras melhorias são mudanças em balcões, pias e paredes para melhoria de espaço e construção de banheiros para pessoas com deficiência.

Num segundo momento, será feita a reforma do Centro de Saúde. A empresa Wellington Migliari Barboza Eireli-ME venceu licitação no valor de R$ 647 mil (R$ 500 mil do governo estadual).

A ampliação e a reforma contemplam a construção de prédio de 225 metros quadrados (m²), com salas para atendimento médico e vacinação. Também está previsto atendimento de fisioterapia.