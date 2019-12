Amanhã tem coleta de sangue em Bariri

Coleta de sangue será das 18h às 21h na Santa Casa de Bariri – Divulgação

Amanhã, terça-feira, 17, o Hemonúcleo Regional de Jaú da Fundação Amaral Carvalho realiza coleta de sangue em Bariri, das 18h às 21h, na Santa Casa de Bariri.

A ação conta com apoio do Lions Clube de Bariri.

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 65 anos (menores, a partir dos 16, acompanhados de um dos pais ou responsável legal), com peso mínimo de 50 quilos, e obrigatoriamente, portar documento original com foto.

O expediente do Hemonúcleo Regional de Jaú é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, e aos sábados, das 7h30 às 12h.

A unidade fica no prédio do Hospital Amaral Carvalho, na Rua Dona Silvéria, 150, em Jaú. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3602-1355.