Ação promove castração de 170 animais em Bariri

Cerca de 170 cães e gatos foram castrados durante ação realizada dia 13, domingo, que resultou de parceria entre a Diretoria de Saúde e o Grupo de Apoio aos Animais de Rua de Itaquaquecetuba (ONG Gaari). Houve seleção prévia dos animais entre famílias de baixa renda.

A ação foi realizada na Praça da Juventude Prof. Claudinei Assad e, segundo a equipe, cerca de 60 cães e 110 gatos, fêmeas e machos, passaram pelo procedimento.

As cirurgias dos cães ocorreram pela manhã e dos gatos na parte da tarde. Os trabalhos foram coordenados pelo médico veterinário e idealizador do projeto, Edson da Paiol, que também é deputado estadual.

A vinda do castramóvel foi solicitada pelo prefeito Abelardo Mauricio Marins Simões Filho pelo vice-prefeito Luís Fernando Foloni.

As castrações ainda foram acompanhadas pela primeira-dama Anaí Lagata Padovani Martins Simões, a diretora de Saúde, Marina Prearo, a presidente da Associação Focinho Carente de Bariri, Letícia Cantazini, e voluntários da entidade.

O projeto da ONG Gaari conta com um dos maiores castramóveis do Brasil e ajuda a controlar a reprodução de cães e gatos, o abandono e maus-tratos e a promover a saúde e bem-estar de animais do município.

A Focinho Carente, também em parceria, é quem organiza o registro das famílias carentes para a castração dos animais.

Bariri deve ser beneficiada com outras ações do castramóvel, mas segundo Letícia,

ainda não há data para a próxima castração, devido à agenda da ONG Gaari.

Assim que for definida, a população será informada, por meio da imprensa, em tempo de se cadastrar.

Estrutura

No dia da atividade, o castramóvel ofereceu estrutura completa aos donos dos bichanos, amenizando a apreensão de quem compareceu para castrar os pets.

Havia no local mesas, cadeiras, balcão de informações, tendas e som; os cuidadores recebiam informações sobre cuidados no pré-operatório; informações sobre o pós-operatório e acompanhamento via WhatsApp; medicamentos pós-operatório (antibiótico, anti-inflamatórios e pomada cicatrizante); além da equipe de veterinários e técnicos com 16 integrantes especializados com mais de 45 mil cirurgias de castrações já realizadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Da redação