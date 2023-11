Vereadores aprovam cinco projetos do Executivo, duas indicações e uma moção de aplausos durante sessão em Boraceia

Os vereadores de Boraceia, em sessão ordinária realizada excepcionalmente na terça-feira (21), analisaram e aprovaram por unanimidade cinco projetos de lei do poder Executivo. A criação do Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do Fundeb foi um dos assuntos deliberados e aprovados.

O Executivo enviou ainda a criação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Boraceia.

Outra proposta foi a desafetação e alienação de um bem móvel de propriedade da Prefeitura Municipal. Trata-se de um caminhão de lixo que não está utilizado, já que Boraceia conta hoje com três veículos para esta finalidade.

A Câmara aprovou ainda condições especiais para a cobrança de débitos em dívida ativa até o dia 31 de dezembro de 2023, com condições especiais para quitação e parcelamento. Por fim, foi aprovado o projeto que estima a receita e fixa as despesas do município para o próximo ano em R$ 38.000.000,00.

Os projetos foram analisados em regime de urgência e após intervalo para aprovação das comissões competentes foi também aprovado por unanimidade em plenário. Os vereadores voltam a se reunir na primeira segunda-feira de dezembro, dia 4, para a penúltima sessão ordinária do ano.

Duas indicações e uma moção

Ainda durante a 20ª sessão ordinária em Boraceia, os vereadores aprovaram duas indicações que serão encaminhadas para a apreciação do Executivo e uma moção de aplauso.

Os vereadores Wilson Daniel Cantarella e José Caros Sipione apresentaram uma indicação solicitando que a CPFL, responsável pelo abastecimento de energia na cidade, mantenha uma equipe fixa para atendimento em caso de necessidade ou falta de energia.

“Antes da privatização da empresa tínhamos uma equipe de prontidão na cidade, agora talvez isso não seja mais possível, mas quem sabe uma empresa terceirizada autorizada a realizar reparos necessários com menos demora”, sugeriu Daniel Cantarella.

Na outra indicação, Wilson Daniel Cantarella, Gabriel Papaléguas e o presidente da Casa, vereador Valdir Durães, apresentaram a indicação para que o prefeito busque condições para pagar aos estagiários e integrantes do programa Bolsa Boraceia o pagamento do 13º salário.

Por fim, o vereador Antônio Carlos de Carlos apresentou uma moção de aplauso para o senhor Carlos Alberto dos Santos, ex-funcionário do Senai de Boraceia, Escola “Djanir Sinatura” pelos serviços prestados durante o período em que trabalhou no município.

Fonte: Câmara Municipal de Boraceia