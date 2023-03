Torneio de Pesca Esportiva em Boraceia acontece amanhã

Amanhã (5) o município de Boraceia sedia o 1º Torneio de Pesca Esportiva com barcos ou caiaque.

O torneio ocorre em uma única etapa, com largada programada para as 7h, na balsa municipal de Boraceia, às margens do Rio Tietê.

O valor da inscrição é R$ 45, para equipes (barcos) e individual (caiaques). Mais informações podem ser obtidas com Danilo Ventura Bueno, pelo telefone (11) 96538-7202.

Haverá premiação por equipes – 1º lugar: R$ 1 mil; 2º lugar: R$ 600; 3º lugar: R$ 300. O dono do maior peixe capturado vai receber um conjunto de vara e carretilha Saint.

Durante o evento haverá apresentação da dupla Ricardo e Milton Jr. Outras ações são soltura de peixes e limpeza das margens do rio.

A realização é da Turma do Fishing, com apoio da Coordenadoria de Cultura e Turismo e participação das coordenadorias de Meio Ambiente e Esporte e Lazer.

Da redação