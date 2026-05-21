Região: Neste sábado tem quermesse no bairro Boa Vista

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Nestes sábado (23), o bairro Boa Vista promove a tradicional quermesse de Santa Rita, no salão de festas da comunidade. O evento integra a programação da festa da padroeira, que teve início segunda-feira (18).

O cardápio da quermesse inclui venda de pastel, coxinha, fogaça, mini pizza, cafta, espetinho de carne e assados (frango e leitoa). Está prevista a venda de bebidas em geral.

A dupla Lucas & Renan e o cantor Paulinho Moura são as atrações musicais. Eles sobem ao palco para shows ao vivo.

Carreata, almoço e leilão

Os próximos eventos da programação ocorrem no próximo domingo (31), com início às 9h30 da manhã, uma carreata sairá da Igreja Matriz de Itaju, com destino à Capela do Bairro Boa Vista. No local, a partir das 10h, será celebrada missa em ação de graças.

Após a missa, será realizado tradicional almoço, no salão de festas da comunidade, com cardápio de porções e assados. A partir das 14h, tem início o tradicional leilão de gado.

A atração musical durante o almoço ficará a cargo da dupla Everton Fernandes & Da Paz, com o melhor do sertanejo.

Os participantes devem levar pratos e talheres. E atenção: na quermesse e no almoço, o pagamento pode ser em dinheiro e cartão. Não há disponibilidade de uso de PIX.

Programação religiosa

Durante a semana que passou, a comunidade de Boa Vista cumpriu a programação religiosa da festa de Santa Rita de Cássia.

Nos dias 19, 20 e 21 de maio, de terça a quinta-feira, às 19h30, foi celebrado tríduo em louvor à padroeira, com a participação de Padre Leandro Pimentel, Dom Francisco Carlos da Silva e Padre Uériques de Oliveira Santos

Na quarta-feira (20), além do tríduo, Dom Francisco celebrou missa especial em comemoração ao aniversário da Paróquia de São Sebastião, a qual a comunidade está ligada.

Sexta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia, foi celebrada missa solene em ação de graças, às 19h30, na Capela de Boa Vista.