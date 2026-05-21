Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Região

Região: Neste sábado tem quermesse no bairro Boa Vista

21 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

O cantor Paulinho Moura, juntamente com a dupla Lucas & Renan, são as atrações musicais da Festa de Santa Rita, no Boa Vista (Divulgação)

Nestes sábado (23), o bairro Boa Vista promove a tradicional quermesse de Santa Rita, no salão de festas da comunidade. O evento integra a programação da festa da padroeira, que teve início segunda-feira (18).
O cardápio da quermesse inclui venda de pastel, coxinha, fogaça, mini pizza, cafta, espetinho de carne e assados (frango e leitoa). Está prevista a venda de bebidas em geral.
A dupla Lucas & Renan e o cantor Paulinho Moura são as atrações musicais. Eles sobem ao palco para shows ao vivo.

Carreata, almoço e leilão

Os próximos eventos da programação ocorrem no próximo domingo (31), com início às 9h30 da manhã, uma carreata sairá da Igreja Matriz de Itaju, com destino à Capela do Bairro Boa Vista. No local, a partir das 10h, será celebrada missa em ação de graças.
Após a missa, será realizado tradicional almoço, no salão de festas da comunidade, com cardápio de porções e assados. A partir das 14h, tem início o tradicional leilão de gado.
A atração musical durante o almoço ficará a cargo da dupla Everton Fernandes & Da Paz, com o melhor do sertanejo.
Os participantes devem levar pratos e talheres. E atenção: na quermesse e no almoço, o pagamento pode ser em dinheiro e cartão. Não há disponibilidade de uso de PIX.

Programação religiosa

Durante a semana que passou, a comunidade de Boa Vista cumpriu a programação religiosa da festa de Santa Rita de Cássia.
Nos dias 19, 20 e 21 de maio, de terça a quinta-feira, às 19h30, foi celebrado tríduo em louvor à padroeira, com a participação de Padre Leandro Pimentel, Dom Francisco Carlos da Silva e Padre Uériques de Oliveira Santos
Na quarta-feira (20), além do tríduo, Dom Francisco celebrou missa especial em comemoração ao aniversário da Paróquia de São Sebastião, a qual a comunidade está ligada.
Sexta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia, foi celebrada missa solene em ação de graças, às 19h30, na Capela de Boa Vista.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...