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Cultura

Cultura: Associação Quilombo recebe certificado de Ponto de Cultura

21 maio, 2026

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O certificado foi entregue ao presidente da Quilombo, Edcarlos, pelo representante do Ministério da Cultura, Tião Soares, durante 5º Fórum Nacional no Espírito Santo (Divulgação)

A Associação Cultural Quilombo de Bariri foi certificada como Ponto de Cultura, obtendo o reconhecimento oficial do Ministério da Cultura que desenvolve e articula ações culturais que fortalecem a cidadania diversidade na sua comunidade.
O certificado também torna a Quilombo apta a concorrer a recursos decorrentes de editais e programas federais, através da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV).
O documento foi entregue ao presidente da Quilombo, Edcarlos Pereira dos Santos, pelo representante do Ministério da Cultura, Tião Soares, durante 5º Fórum Nacional de Pontos de Cultura, em Aracruz, Espírito Santo, realizado nos 19 e 20 de maio. O evento ainda sediou a 6ª Teia Nacional, encontro festivo e de mobilização social da rede de pontos de cultura.
Segundo Edcarlos, o Fórum reuniu representantes (delegadas e delegados eleitos em etapas estaduais e distrital) dos pontos de cultura de todo o Brasil para debater, deliberar e propor diretrizes para a PNCV. “É um espaço de celebração da diversidade cultural brasileira e também de diálogo e construção de políticas públicas para a cultura”, ressalta.
Durante o encontro ainda foram eleitos os membros da Comissão Nacional de Pontos de Cultura (CNPdC), colegiado autônomo, de caráter representativo de Pontos e Pontões de Cultura.
O evento abriu espaço para diferentes manifestações cultuais, como o carimbó do Pará, o frevo e o maracatu de Pernambuco, o forró nordestino, o bumba meu boi do Maranhão, a congada e o jongo do Sudeste, o samba em suas diversas expressões, a catira e a folia de reis do Centro-Oeste e interior brasileiro, o fandango do Sul, além das culturas indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas de cada território.
“A Teia Nacional reafirma que cultura é resistência, identidade, pertencimento e transformação social. É emocionante perceber como cada Ponto de Cultura mantém viva a memória, a história e os saberes do povo brasileiro”, finaliza Edcarlos Santos.

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