Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Educação

Educação: Escola Idalina promove semana da não violência com palestras e ações educativas

21 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Estudantes participaram de palestras e atividades educativas no Salão de Convivência e nas salas de aula (Divulgação)

Entre os dias 11 e 16 de maio, organizada pela Vice-Diretora Verônica V. Ticianeli e pela Professora Orientadora de Convivência, Gislaine Ap. Corradini de Abreu, a Escola Idalina Vianna Ferro realizou a Semana da Não Violência, mobilizando estudantes do Ensino Fundamental, Médio e EJA em uma ampla programação de conscientização, diálogo e promoção da cultura de paz.
Com o tema “Eu + Você = Nós”, a abertura aconteceu em todas as turmas por meio da ação “Mural do Acordo”, na qual professores e alunos construíram cinco combinados de convivência para permanecerem expostos nas salas de aula, reforçando diariamente a importância do respeito, da empatia e da boa convivência escolar.
Ao longo da semana, os estudantes participaram de palestras e atividades educativas no Salão de Convivência e nas salas de aula. Entre os temas abordados estiveram letramento racial, comunicação não violenta, violência, racismo, homofobia, enfrentamento da violência contra a mulher.
O palestrante Edcarlos Pereira dos Santos conduziu encontros sobre Letramento Racial com diversas turmas dos períodos da manhã, tarde e noite, promovendo reflexões sobre respeito às diferenças, igualdade e combate ao preconceito.
A palestrante Priscila Canassa trabalhou o tema Comunicação Não Violenta com estudantes do Ensino Médio, incentivando o diálogo, a escuta e a resolução pacífica de conflitos.
A programação também contou com a participação da psicóloga Ana Luiza Rosseto, responsável pelo atendimento da escola, que realizou palestra sobre Comunicação Não Violenta, contribuindo para reflexões sobre relações saudáveis, empatia e convivência respeitosa no ambiente escolar.
Outro destaque da programação foi a palestra com o tema “Enfrentamento da violência contra a mulher: a prevenção educativa deve vir antes da punição?”, conduzida pela psicóloga Luisa Coscia Gasparoti e por Amarilis Lumena Gabbia Borromelo, coordenadora do Espaço Amigo. A atividade proporcionou importantes reflexões sobre prevenção, conscientização e respeito às mulheres.
Segundo a equipe gestora, a Semana da Não Violência teve como objetivo fortalecer valores humanos, promover o respeito mútuo e conscientizar os estudantes sobre a importância de atitudes pacíficas dentro e fora da escola.
As ações tiveram participação significativa dos alunos e reforçaram o compromisso da Escola Idalina com uma educação pautada no diálogo, na inclusão e na cultura de paz.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...