Educação: Escola Idalina promove semana da não violência com palestras e ações educativas

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Entre os dias 11 e 16 de maio, organizada pela Vice-Diretora Verônica V. Ticianeli e pela Professora Orientadora de Convivência, Gislaine Ap. Corradini de Abreu, a Escola Idalina Vianna Ferro realizou a Semana da Não Violência, mobilizando estudantes do Ensino Fundamental, Médio e EJA em uma ampla programação de conscientização, diálogo e promoção da cultura de paz.

Com o tema “Eu + Você = Nós”, a abertura aconteceu em todas as turmas por meio da ação “Mural do Acordo”, na qual professores e alunos construíram cinco combinados de convivência para permanecerem expostos nas salas de aula, reforçando diariamente a importância do respeito, da empatia e da boa convivência escolar.

Ao longo da semana, os estudantes participaram de palestras e atividades educativas no Salão de Convivência e nas salas de aula. Entre os temas abordados estiveram letramento racial, comunicação não violenta, violência, racismo, homofobia, enfrentamento da violência contra a mulher.

O palestrante Edcarlos Pereira dos Santos conduziu encontros sobre Letramento Racial com diversas turmas dos períodos da manhã, tarde e noite, promovendo reflexões sobre respeito às diferenças, igualdade e combate ao preconceito.

A palestrante Priscila Canassa trabalhou o tema Comunicação Não Violenta com estudantes do Ensino Médio, incentivando o diálogo, a escuta e a resolução pacífica de conflitos.

A programação também contou com a participação da psicóloga Ana Luiza Rosseto, responsável pelo atendimento da escola, que realizou palestra sobre Comunicação Não Violenta, contribuindo para reflexões sobre relações saudáveis, empatia e convivência respeitosa no ambiente escolar.

Outro destaque da programação foi a palestra com o tema “Enfrentamento da violência contra a mulher: a prevenção educativa deve vir antes da punição?”, conduzida pela psicóloga Luisa Coscia Gasparoti e por Amarilis Lumena Gabbia Borromelo, coordenadora do Espaço Amigo. A atividade proporcionou importantes reflexões sobre prevenção, conscientização e respeito às mulheres.

Segundo a equipe gestora, a Semana da Não Violência teve como objetivo fortalecer valores humanos, promover o respeito mútuo e conscientizar os estudantes sobre a importância de atitudes pacíficas dentro e fora da escola.

As ações tiveram participação significativa dos alunos e reforçaram o compromisso da Escola Idalina com uma educação pautada no diálogo, na inclusão e na cultura de paz.