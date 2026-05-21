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Cultura

Cultura: Festividades do aniversário de Bariri começam com Baile do Município

21 maio, 2026

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O baile será animado pela Banda Quinta Avenida, de São Carlos; mesa com quatro lugares está sendo vendida a R$ 400, com direito a tábua de frios e bolo (Divulgação)

Dia 30 de maio, sábado, será realizado o Baile do Município, a partir das 22h, no Umuarama Clube. O evento abre a programação oficial em comemoração ao 136º aniversário de emancipação política de Bariri.
O baile será animado pela Banda Quinta Avenida, de São Carlos, com mais de 30 anos de atuação. Também já confirmou participação o jornalista e apresentador do SBT, Paulo Soares, que será mestre de cerimônias.
O evento terá caráter beneficente e toda a renda será revertida em prol do Fundo Social de Solidariedade de Bariri (Fuss).
A mesa com quatro lugares está sendo vendida a R$ 400, com direito a tábua de frios e bolo. O mapa das mesas já está disponível para reserva de lugares.
Para mais informações, reserva de mesas e compra antecipada de ingresso, basta entrar em contato através do telefone (14) 98120-4539. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)

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