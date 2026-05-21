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Cultura

Cultura: Rock pelos Animais na Casa do Flash Black

21 maio, 2026

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Dia 30 de maio, sábado, a partir das 19h, na Casa de Flash Back, será realizada sensacional Noite de Rock, em prol da Associação Focinho Carente de Bariri.
Serão cinco horas de rock, com as bandas Cave Sound, Ukiah e D’Maori, que vão trazer clássicos imortais, hard rock pesado e ícones nacionais, garantindo uma vibe intensa e inesquecível.
O ingresso individual tem valor de R$ 25 e a mesa com direito a quatro lugares sai por R$ 100. Os convites podem ser adquiridos, antecipadamente, com Jorge Lourenço Camargo, Letícia Cantacini, integrantes da bandas participantes e voluntários da causa animal.
Compareça, curta rock de primeira e colabore com o Abrigo de Animais de Bariri.

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