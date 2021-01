Santa Casa de Jahu anuncia colapso de atendimento da Covid 19

Em ofício endereçado à Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) e à Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS0Bauru) a Santa Casa de Jahu informa que está trabalhando no limite estrutural e humano no atendimento aos pacientes de Covid 19.

Com o sistema hospitalar em colapso solicita que os órgãos encaminhem pacientes, independentemente da patologia, para outros hospitais de referência.

O ofício é assinado pela gerente administrativa, Scila Andrea Pascoalatte Carretero e pelo diretor técnico, Carlos Alexandre Aguiar Moreira. Segundo eles, hoje o hospital está com 115 pacientes com Covid 19, suspeitos e positivos. Trinta deles estão no pronto socorro sendo que 10 estão aguardando vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Devido à superlotação, hoje há pacientes sendo atendidos em sala de sutura, de observação geral, consultórios médicos e sala de emergência.

Os dirigentes finalizam o ofício uma frase impactante e preocupante: “Não sabemos mais o que fazer, chegamos ao colapso”.

Legenda foto: Trinta pacientes estão no pronto socorro do hospital, sendo que 10 deles estão aguardando vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).