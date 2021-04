Sábado tem live solidária em prol da Santa Casa de Jahu

O público vai poder acompanhar sucessos do pop rock nacional e internacional e flash black – Divulgação

Sábado, 17, a partir das 20h, ocorre live solidária em prol da Santa Casa de Jahu. O evento é organizado pela NewWay TV e Marco Savian Produções. A apresentação será realizada no Espaço Grevillea.

O público vai poder acompanhar sucessos do pop rock nacional e internacional, interpretados por Paulo Pin e Murilo Fonseca, além do Trio Aueba. O melhor do flash black de todos os tempos fica por conta de Sandro Ronche.

A transmissão ao vivo do evento pode ser assistida pelas redes da NewWay TV: (www.facebook.com/newwaytv2020) e (/www.youtube.com/c/newwaytv2020) e pelo Facebook da Santa Casa.

Doação

Durante toda a apresentação musical, você pode ajudar a Santa Casa, através do CNPJ: 50.753.631/0001-50 – Irmandade de Misericórdia do Jahu. Informações: (14) 3602-3228

As doações podem ser feitas por depósito, transferência eletrônica, por Pix, ou ainda por meio do QR Code (através do sistema Pag Seguro).

Agências bancárias para doações:

• Banco do Brasil

Agência: 3369-3

Conta Corrente: 3714-1

• Banco Santander

Agência: 0030

Conta Corrente: 13000862-1

• Caixa Econômica

Agência: 3090 – Operação: 003

Conta Corrente: 00900103-8

Fonte: Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Jahu