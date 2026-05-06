Região: Volta de Itaju “Fátima Camargo” teve cerca de 500 participantes

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Domingo (03), foi realizada a 3ª edição da Volta de Itaju, que este ano homenageou a ex-prefeita e primeira-dama, Fátima Terezinha Camargo Guimarães. Segundo os organizadores, cerca de 500 pessoas participaram do evento.

Foram 490 adultos inscritos e mais a garotada da corrida kids. A 3ª Volta de Itaju “Fatima Camargo” foi promovida pelo Setor de Esporte e Lazer da Prefeitura de Itaju, em parceria com a DM Eventos Esportivos.

A prova teve início na Avenida Miguel Brás Arroteia, 676, com largada às 7h30, percurso de 5 km, nas modalidades corrida e caminhada. Para a corrida kids, a garotada pode fazer a inscrição na hora.

Os participantes receberam o kit atleta, contendo chip descartável; número de peito, camiseta, barra de cereal e isotônico. Foi servida mesa de café da manhã.

Houve premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados na classificação geral do feminino e masculino. Os cinco primeiros atletas de Itaju também receberam prêmio em dinheiro. Todos os inscritos receberam medalha de participação.