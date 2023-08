REGIÃO: Professor Lauan é recebido com cartazes e aplausos pelos alunos

Rede de solidariedade e apoio ao professor se refletiu na atitude de alunos, professores e equipe gestora da Escola Edir (Fotos Divulgação)

Após receber alta médica, o professor Lauan Guilherme da Silva foi recebido com cartazes, músicas e aplausos pelos alunos da Escola Profª Edir Helen Sgavioli Faccioli de Boraceia. Foi um momento de muita emoção.

No mês de maio Lauan recebeu diagnóstico de câncer e, devido ao tratamento, ficou afastado das atividades escolares por três meses. Nesse período, realizou 21 sessões de quimioterapia no Hospital Amaral Carvalho de Jaú.

Enquanto enfrentava o tratamento, compartilhou através das redes sociais as etapas e implicações da luta contra o câncer. Recebeu em troca, rede de solidariedade e apoio, que se refletiu na atitude de alunos, professores e equipe gestora da Escola Edir.

“Agradeço o acolhimento e mensagens recebidas, realmente foi um momento difícil, mas em todos os momentos Deus foi meu escudo e fortaleza. Agradeço à minha família, amigos e colegas por toda força apresentada durante o processo, obrigado por tudo”.