REGIÃO: Prefeito de Boraceia tem celular clonado

Valdir de Souza Mello, o Di Picapau, prefeito de Boraceia, teve o celular pessoal clonado e o golpista está pedindo dinheiro em seu nome.

Segundo a assessoria de imprensa, o número do aparelho foi clonado nesta terça-feira (22) e as mensagens estão sendo enviadas via WhatsApp.

O texto enganoso dos golpistas tenta fazer crer que o prefeito teve um imprevisto financeiro e estaria precisando de um PIX em valores diversos.

Caso alguém receba esse tipo de pedido, ignore. Já estão sendo tomadas as providências cabíveis. (Fonte: Assessoria de Imprensa)