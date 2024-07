Região: Itaju faz entrega de certificados aos jovens dispensados do serviço militar

A Junta de Serviço Militar de Itaju realizou dia 28 de junho a entrega dos certificados de dispensa militar a quinze jovens locais.

A solenidade de Compromisso à Bandeira ocorreu na sede do Centro de Convivência do Idoso Ilze A. Modolim Guimarães (CCI).

O prefeito Jerri de Souza Neiva, presidente da Junta Militar no Município, ao lado do 1º tenente Gilberto Lima da Silva, do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM) 02/003 – Ribeirão Preto, do qual o município de Itaju está ligado, entregaram os certificados de dispensa aos jovens, nascidos em 2006 e que fizeram o alistamento militar.

O certificado de dispensa de incorporação é um documento necessário em várias etapas da vida dos jovens, pois sem esse certificado o cidadão não pode participar de concursos públicos, provas de vestibular e nem requerer passaporte.

A Junta do Serviço Militar em Itaju é comandada pela Dulcelena Cristina Meriane Marques da Silva, que ressaltou que este certificado é diferente da Carteira de Reservista, o que causa muitas dúvidas nos jovens, apesar de possuírem a mesma finalidade, garantindo que o cidadão esteja de acordo com o serviço militar.

Jerri lembrou aos jovens que está é uma nova etapa da vida de todos eles e que o município segue ao lado deles, por exemplo, oferecendo a oportunidade de uma graduação profissional através do programa de bolsa de estudos mantido pela Prefeitura Municipal.

Além de familiares dos jovens estiveram presentes o sargento Sanches, que comanda a Polícia Militar em Itaju, além do Capitão André Antunes, que comando o policiamento tático em Jaú. (Fonte: Assessoria de Imprensa)