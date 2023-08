REGIÃO: Itaju entrega novos uniformes para servidores do Barracão

Atendendo solicitação dos servidores que trabalham no Barracão, o prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva (PSDB), autorizou a confecção de novos uniformes para o setor.

A entrega foi feita na segunda-feira (28). Cada servidor recebeu duas calças, duas camisas polo e uma camisa manga longa com proteção UVA e UVB.

“Foi um pedido feito no início da nossa administração e graças à gestão econômica que implantamos nesses anos conseguimos atender mais essa solicitação dos nossos servidores. Vale recordar que os nossos servidores desde outubro do ano passado passaram a receber o valor de R$ 1.000,00 de vale-alimentação”, destaca Jerri, que ao lado do vice-prefeito Wellington Pegorin (PSDB), esteve no Barracão para a entrega dos novos uniformes.