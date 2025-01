Região: Festa de São Sebastião de Itaju começa neste sábado

Neste sábado (11), tem início a Festa de São Sebastião de Itaju de 2025, que se estende até o dia 02 de fevereiro. Este ano, as festividades comemoram 127 anos de criação da paróquia e 71 anos de emancipação política do município.

A festa deste ano começa com a tradicional quermesse nas barracas ao lado do salão paroquial. O evento se estende por mais três dias: 18, 19 e 25 de janeiro, sempre após a missa das 19h, com show de música ao vivo todas as noites.

Já confirmaram presença no palco da quermesse o cantor Fabrício Flores (11/01); Marcos Ferratini (18/01); Banda Doce Veneno (19/01); e Banda Fly By Night (25/01).

A quermesse oferece cardápio que inclui frango assado com farofa; leitoa assada; espetinho; kfta; pastel, mini pizza; e fogazza; além de doces e bebidas.

Tríduo e Dia do Padroeiro

A programação religiosa da Festa de São Sebastião de Itaju tem como ponto alto o tríduo em louvor ao padroeiro, nos dias 17 de janeiro, sexta-feira, com celebração às 19h30; nos e dias 18 e 19, sábado e domingo, com início às 19h.

Segunda-feira (20), Dia de São Sebastião, feriado municipal, as celebrações começam logo pela manhã, às 7h, com missa e benção do bolo.

À tardezinha, a partir das 18h, será celebrada missa solene, seguida de procissão e levantamento do mastro de São Sebastião.

Encerramento das festividades

As festividades de 2025 se encerram no dia 02 de fevereiro, domingo, com programação festiva e religiosa.

Às 9h, será celebrada missa em louvor ao padroeiro, seguida de benção de veículos defronte a Igreja Matriz.

A partir das 11h30, ocorre almoço festivo, nas barracas da quermesse, com música ao vivo com o cantor Paulinho Moura.

A partir das 14h, o último ato da programação é o tradicional leilão de gado.