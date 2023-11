REGIÃO: Eventos agitam a semana da Escola Edir Helen de Boraceia

Esta semana, a Escola Profª Edir Helen Sgavioli Faccioli de Boraceia realiza dois eventos que promovem integração entre a unidade de ensino e a comunidade.

Quinta-feira (9), será realizada a 1ª Feira de Profissões, das 18h às 21h, com a presença de profissionais de universidades e cursos da região como USP Bauru, FIJ Jaú, Fatec, ETec, FGP, IEP e Unoeste.

Durante o encontro, haverá exposição de trabalhos realizados por alunos, relacionados às profissões e projeto de vida.

Sábado (11), a partir das 8h, ocorre o Dia da Família, com diversas atividades. A programação prevê bazar, praça de alimentação, gincana, sessão de beleza, sorteio e show com o cantor Neto Souza.

De acordo com a equipe escolar, o evento está aberto à participação de toda a comunidade. (Colaborou: Lauan Silva).