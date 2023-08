REGIÃO: Encontro comemora o Jubileu de Ouro da Escola Agrícola de Jaú

Dia 26 de agosto, sábado, grupo de gestores, professores e formandos da primeira turma (1973) da Etec Prof. Urias Ferreira, a Escola Agrícola de Jaú, se reuniu para comemorar os 50 anos de fundação da unidade de ensino.

Na verdade, o Jubileu de Ouro ocorreu em agosto de 2020, mas, devido às restrições da pandemia de Covid-19, só agora o grupo conseguiu realizar o encontro.

A reunião teve início pela manhã, nas dependências da escola, localizada na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, Km 313 +180mts – Jaú/SP.

Lá, o grupo plantou uma muda de ipê para registrar a visita. Na hora do almoço, todos se reuniram no Restaurante Dona Branca de Jaú, para confraternização. Foram momentos de emoções e recordações.

Entre os participantes quatro eram de Bariri: Terezinha Bottura Bianco (ex-diretora da escola); Antonio Carlos Fisher (ex-professor); e Janete Cataldo Rodrigues e Amauri Giacone (ex-formandos).

Segundo o grupo, a turma de 1973, além de ser a primeira de formandos da Escola Agrícola de Jaú, ainda foi uma das pioneiras em contar com mulheres entre os concluintes.

A Escola

A Etec Jaú foi criada em 1970 e está instalada em uma fazenda de 390 hectares com infraestrutura própria para a produção agropecuária.

Atende alunos de mais de 40 municípios do Estado de São Paulo e de outros locais. Mantém parcerias com instituições públicas e privadas e conta com vários laboratórios de aprendizagem, nos quais os alunos adquirem as competências e habilidades.

O objetivo é preparar os técnicos agrícolas para ocupar lugar de destaque no atual e competitivo mercado de trabalho.