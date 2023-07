REGIÃO: CPFL inaugura ampliação de subestação em Bocaina

Quarta-feira (02 de agosto), a CPFL Energia inaugura ampliação da subestação de energia da cidade de Bocaina.

A solenidade ocorre a partir das 10h, à Rua Ulisses Correa, 14, no centro da cidade. A expansão do empreendimento foi projetada para garantir mais segurança e qualidade no fornecimento de energia elétrica para Bocaina e municípios vizinhos.

O evento vai contar com a presença do Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista, e de outros profissionais da concessionária. (Fonte: Assessoria de Imprensa)