REGIÃO: Boraceia realiza ‘Procissão e Bênção Sobre as Águas do Rio Tietê’

A 7ª edição da tradicional “Procissão e Bênção Sobre as Águas do Rio Tietê” será realizada na manhã de 12 de outubro em Boraceia, com a participação do bispo da Diocese de Bauru, Dom Rubens Sevilha, que desta vez presidirá a celebração ao lado do pároco da cidade Antônio Rodrigues Neto, o Toninho.

O evento começa às 6h da manhã com a reza do terço na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Município.

Às 9h, nas margens do rio, ao lado da travessia da balsa Boraceia-Itapuí, o pároco Toninho sairá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, atravessando o Rio Tietê, com o auxílio da balsa ao lado do bispo Diocesano e de centenas de fiéis. Neste momento as embarcações acompanham a benção das águas do Rio Tietê.

No retorno para a margem de Boraceia, será realizada a celebração eucarística e, logo após, a bênção das embarcações.

Os participantes com as embarcações também receberão uma pequena imagem da santa abençoada e os fiéis receberão na chegada a tradicional fitinha de pulso e um adesivo para o carro.

A imagem utilizada na celebração, abençoada pelo bispo, será sorteada entre os participantes da celebração. Ao fim, os fiéis seguirão em carreata até a paróquia, onde acontece a Consagração da Nossa Senhora. A prefeitura oferecerá transporte para quem quiser participar e estrutura com tendas a água para hidratação dos participantes.

Embarcações

A expectativa da organização do evento é atrair neste ano o maior número de embarcações já reunidas pela procissão. De acordo com Léo Oliveira, coordenador de Cultura e Turismo do município, convites estão sendo deixados em marinas na região e em empresas ligadas a pesca. A confirmação da participação antecipada dará direito a cada embarcação a uma camiseta exclusiva do evento.