Região: Bombeiros de Bariri conquistam 2º lugar geral em olimpíada regional

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Os bombeiros de Bariri voltaram a se destacar e demonstraram, mais uma vez, preparo, técnica e espírito de equipe ao conquistarem o 2º lugar geral na Olimpíada de Bombeiros, competição que reuniu corporações da região.

O evento contou com a participação de seis equipes, representando as cidades de Jaú, Bariri, Pederneiras e Lençóis Paulista, e foi marcado por um alto nível técnico entre os competidores.

Ao longo da disputa, os participantes enfrentaram cinco provas intensas, que envolveram desafios aquáticos, terrestres e em altura. Cada etapa exigiu dos bombeiros resistência física, domínio técnico, raciocínio rápido e, principalmente, trabalho em equipe — habilidades essenciais para a atuação no dia a dia da profissão.

O excelente desempenho da equipe baririense reforça o compromisso com o treinamento constante e a dedicação desses profissionais, que atuam diariamente na proteção e no atendimento à população.

A conquista também evidencia a qualidade do preparo do efetivo local, colocando Bariri em posição de destaque no cenário regional. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)