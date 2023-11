REGIÃO: Bauru Shopping abre mais de 300 oportunidades de empregos

Atendendo a alta demanda do final de ano, o Bauru Shopping está com mais de 300 vagas de empregos entre efetivas e temporárias. As oportunidades são para diversas áreas incluindo vendedores, operadores de caixa, estoquistas, atendentes e consultores de vendas.

Os interessados devem enviar o currículo para rh@baurushopping.com.braté o dia 17 de novembro. Ao enviá-lo, o interessado receberá um link para o preenchimento de uma ficha cadastral, facilitando as lojas na hora de escolherem seus candidatos. Os currículos, juntamente com as fichas, ficarão à disposição de todos os lojistas na administração do shopping.

“Com o aumento no fluxo de pessoas a nas vendas de final de ano, as oportunidades também crescem. É o período de fortalecer o comércio varejista para receber clientes de Bauru e toda região. Mais uma vez, o shopping está com mais de 300 oportunidades de empregos abertas em diversos setores, muitas destas vagas temporárias se tornam efetivas, dependendo, é claro, da performance do profissional”, ressalta Ivan Mouta, gerente-geral do Bauru Shopping.