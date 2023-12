REGIÃO: 1º Festival de Hip Hop de Itapuí traz DJ Erick Jay e Jonatan Pikolé

REGIÃO: 1º Festival de Hip Hop de Itapuí traz DJ Erick Jay e Jonatan Pikolé

O 1º Festival de Hip Hop de Itapuí reúne os quatro elementos da cultura Hip Hop através de grandes nomes da cena nacional, com artistas locais.

O evento, que será realizado no domingo (10), na Praia de Itapuí, a partir das 15h, é fruto do programa Cultura Urbana, promovido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte. A entrada é gratuita.

No line-up, o festival traz DJ Erick Jay, os B.boys Jonatan Pikolé e Dentinho, o MC Petrilli e o grafiteiro local, Murilo Art, que – ao lado de outros artistas e simpatizantes da arte do spray – fará uma galeria a céu aberto na Praia de Itapuí. A apresentação do evento fica por conta de Giovani Belluzzo.

O paulistano Erick Jay se apresenta pela primeira vez no município. DJ mais premiado na América do Sul, Erick já ganhou cinco títulos mundiais: DMC World 2016 (Londres), IDA World 2016 (Polônia), DMC Online 2019, DMC World Supremacy 2021 e o DMC World All Vinyl 2023. Erick atua também com o rapper Kamau e Black Alien.

Outro artista que estará pela primeira vez na cidade é Jonatan Pikolé, que já conquistou os maiores campeonatos de dança do mundo, incluindo as seletivas do prestigiado Juste Debout (Paris) e o The World Street Dance em Dunkerque (França) – com Team Brazil na categoria The Best Showcase. No festival, Pikolé e Dentinho são os representantes do evento B.Boy.

Natural de Jaú, Petrilli fará um grande show de rap, representando o elemento MC. O artista já abriu o show de RAPdura e um dos expoentes do gênero no interior de São Paulo. Durante o festival, o rapper também fará freestyle (técnica de improviso) e algumas interações. (Texto: Thiago Paleari, da A+ assessoria)