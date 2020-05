Rede municipal de Itaju inicia ensino através de vídeoaulas

A partir do dia 4 de maio, segunda-feira, os alunos da rede municipal de ensino de Itaju vão receber videoaulas, através de grupos de WhatsApp, com atividades no material didático. A informação é da Secretaria de Educação de Itaju.

O ensino à distância é uma opção prevista no artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e está sendo implantado devido à pandemia do coronavírus. As diretrizes seguem orientação de órgãos oficiais e decretos municipais.

As atividades envolvem alunos de creches, educação infantil, ensino fundamental e ensino para jovens e adultos. Os grupos de WhatsApp foram criados para a proposta de atividades educacionais e sugestões diferenciadas para o pleno desenvolvimento da criança.

Os responsáveis de cada grupo retiram o material necessário, seguindo cronograma a ser divulgado. Os alunos da zona rural recebem as atividades em casa.

Existe um plantão de dúvidas online que está à disposição dos grupos e diretamente com a professora da classe.

Os pais e/ou responsáveis que não possuem celulares ou não têm acesso à Internet recebem o cronograma das atividades previstas no material didático.

Ainda podem comparecer à escola, às segundas e terças-feiras, no período de aulas da criança, para esclarecimento de dúvidas com a professora, que deve oportunizar atividades complementares.

Fonte: Site da Prefeitura de Itaju