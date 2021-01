Programação da Festa de São Sebastião de Itaju começa com tríduo

Divulgação

De 17 a 19 de janeiro, de domingo à terça-feira, ocorre o tríduo em louvor ao padroeiro da Paróquia de São Sebastião de Itaju, As celebrações ocorrem a partir das 19h30, na Igreja Matriz.

Elas dão início à programação oficial da festa que também comemora aniversário de emancipação política do município de Itaju. As festividades se estendem até dia 31 de janeiro, domingo.

Esse ano, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, não vai ser realizada a tradicional quermesse na Praça da Matriz e as celebrações terão medidas sanitárias e preventivas (máscaras e álcool gel).

Segundo o pároco, Eder Júnior Galbier, cada dia do tríduo será celebrado em uma intenção. No primeiro dia haverá bênção das famílias (paroquianos devem levar fotos); no segundo, bênção da saúde e medicamentos; e por último, benção de crianças e jovens.

Duas missas

Dia 20 de janeiro, quarta-feira, Dia de São Sebastião, feriado municipal, a programação religiosa começa logo de manhãzinha, às 6h, com o toque dos sinos da igreja.

Depois, serão celebradas duas missas em louvor ao padroeiro: às 15h, com intenção especial aos enfermos e idosos. À noite, a partir das 19h30, ocorre a missa solene de São Sebastião.

Programação festiva

Além da parte religiosa, a Festa de São Sebastião será marcada pela programação festiva. No dia 20, pela manhã, haverá venda do bolo do padroeiro.

Neste dia, na hora do almoço, ocorre venda de frangos no salão paroquial. As encomendas estão sendo feitas, antecipadamente, após as missas e/ou na secretaria paroquial.

Ainda na quarta-feira, após a missa das 19h30, haverá a venda de fogazza, também no salão paroquial.

No dia 24 de janeiro, domingo, será realizada mais uma edição da venda de frangos no salão paroquial, na hora do almoço, também com encomendas antecipadas.

E no último domingo do mês, 31, a programação será no bairro rural de Ruibarbo e prevê celebração de missa de enceramento das festividades, às 10h. Logo depois, será realizado almoço no salão da comunidade, seguido de leilão de gado e prendas.

Programação da Festa de São Sebastião

DIA HORA EVENTO LOCAL

17 a 19/01 19h30 Tríduo Igreja Matriz

20/01 (quarta) 6h Toque Sinos Igreja Matriz

11h30 Venda de Frango Salão Paroquial

15h Missa dos Enfermos Igreja Matriz

19h30 Missa Solene Igreja Matriz

20h30 Venda de Fogazza Salão Paroquial

24/01 (domingo) 11h30 Venda de Frango Salão Paroquial

31/01 (domingo) 10h Missa de Encerramento Ruibarbo

11h30 Almoço Ruibarbo

14h Leilão Gado e Prendas Ruibarbo